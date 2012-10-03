У школах скоро зникнуть вчителі-чоловіки

У 2011р. у закладах освіти області було зайнято 60,4 тис. працівників, що складає 19,1% від загальної кількості працівників області, 45,4 тис. з них – жінки, що становить 75,3% загальної кількості працівників освіти.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в освіті у порівнянні з 2010р. збільшилась на 10,2%, та становила 1887 грн.

Станом на 1 січня 2012р. заборгованості з виплати заробітної плати працівникам освіти не спостерігалось.

За віковими категоріями найчисленнішою групою в структурі робочої сили у галузі освіти у 2011р. були особи «середнього віку» (жінки 35–49 років, чоловіки 35–54 років), частка яких склала більше половини (56,7%) від облікової кількості штатних працівників.

Особливістю найманих працівників цієї групи є вже достатньо нагромаджений професійний досвід і навички, висока працездатність. Відрадним є той факт, що серед освітян 14,7 тис. осіб (23,1% до облікової кількості штатних працівників, зайнятих у галузі освіти) – складає молодь у віці до 35 років, з них 11,8 тис. – жінки.

Розширенню та поглибленню професійних навичок та вмінь відповідно до вимог сучасної освіти слугує своєчасне підвищення кваліфікації кадрів. Кількість освітян, які підвищили свою кваліфікацію у 2011 році становила 7306 осіб, яка є найбільшою, серед працівників усіх інших галузей економічної діяльності Вінницької області.

Аналогічна ситуація щодо розвитку галузі освіти продовжує зберігатися і у 2012 році.

У січні-серпні 2012р. у закладах освіти Вінницької області було зайнято 59,3 тис. працівників, що складає 19,0% від загальної кількості працівників області.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-серпень 2012р. становила 2287 грн., що на 24,6% більше відповідного періоду 2011р.

Не зважаючи на те, що на сьогоднішній день актуальним залишається питанням стану виплати заробітної плати, в галузі освіти заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.09.2012р. не спостерігалось.