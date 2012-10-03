Вінниця цвістиме й пахнутиме фіалками

На чотири дні до Вінниці привезуть виставку фіалок.

Вона розпочне роботу 4 жовтня, о 10-й годині, на першому поверсі вінницького краєзнавчого музею, - повідомляє «Місто над Бугом».

Організовує виставку вінницький клуб любителів домашніх рослин «Сенполія-центр».

Під час роботи виставки, щодня, з 10 до 18 години, до 7 жовтня (включно) вінничани зможуть поспілкуватися з колекціонерами і отримати кваліфіковану консультацію по догляду і вирощуванню фіалок, а також придбати різні сорти фіалок.