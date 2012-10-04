Випадкова попутниця вкрала у водія 10 тисяч

Працівники міліції затримали зловмисницю, яка з машини випадкового знайомого викрала 10 тисяч гривень та документи. Чоловік вирішив підвезти жінку, а натомість залишився без барсетки.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

До Липовецького райвідділу міліції звернувся 51-річний житель смт. Турбів з заявою про те, що жінка, з якою він випадково познайомився на вулиці районного центра, викрала з салону його автомобіля барсетку з грошима та документами.

Під час розмови нова знайома повідомила, що збирається їхати у Турбів. Саме туди додому збирався їхати і чоловік, який у Липовці щойно закінчив свої робочі справи. Чоловік люб’язно запропонував жінці скласти йому компанію, адже разом їхати веселіше. На таку пропозицію жінка охоче погодилась і сіла в автівку нового знайомого.

Після того, як попутниця попрощалася з водієм, він виявив, що з машини зникла його барсетка, у якій знаходилися 10 тисяч гривень та документи на автомобіль. Тоді чоловік зрозумів, що без допомоги міліції йому не обійтися, адже про свою нову знайому він майже нічого не знає.

- Шукали оперативники зловмисницю за описом потерпілого і за кілька годин її особа була встановлена та затримана, - розповів начальник Липовецького райвідділу міліції Василь Фіногенов. - 25-річну жительку міста Липовець міліціонери затримали за місцем її проживання. У скоєнні злочину жінка зізналась та повернула викрадені у чоловіка гроші та документи, які вона сховала на власному городі.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка). Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.