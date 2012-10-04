Яремчук відкликав свою заяву

Вчора, 3 жовтня, о 18 годині було закрито справу, що розглядалась у Вінницькому окружному адміністративному суді, яку ініціював кандидат у народні депутати, самовисуванець по виборчому округу №13 Юрій Яремчук. Напередодні відповідач – голова окружної виборчої комісії Галина Тімофєєва долучила у якості відповідачів третю сторону - 54 суб’єкти: 34 партії, 5 фракцій та 15 учасників виборчого процесу. Вчора на засідання прийшли представники об’єднаної опозиції «Батьківщина», «Удар» та шестеро кандидатів у депутати. Усі вони підтримали сторону відповідача і не згодні з подання позивача.

Після цього Юрій Яремчук відкликав свою позовну заяву і відмовився від судового процесу.

- Суд розглянув усі надані сторонами документи і неупереджено прийшов до висновку, що заява позивача не має підстав для задоволення позову, - говорить Руслан Чорнолуцький, довірена особа кандидата у народні депутати по виборчому округу №13 Миколи Катеринчука. – Приємно зазначати, що суд неупереджений, об‘єктивно розглядає справ і виносить справедливі рішення.

Нагадаємо, що Юрій Ярмчук вимагав скасування постанови окружної виборчої комісії округу №13. Мотивував вимогу тим, що було порушено його право на формування дільничних виборчих комісій.