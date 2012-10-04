У смерті студентки з аграрного університету криміналу не знайшли
09:51, 04 жовтня 2012Вінниця
0 0
Справу не порушуватимуть
Міліція не порушила кримінальну справу по факту смерті 17-річної студентки 1-го курсу вінницького Аграрного університету Мариною Корунчак. Дівчина випада з балкону 8-го повреху гуртожитку навчального закладу по вул Сонячна у Вінниці 18 вересня. Провівши дослідчу перевірку, правоохоронці не знайшли складу злочину у тому, що сталося зі студенткою.
Про це сайту 20 хвилин повідомили у секторі зв’язків з громадськістю Вінницької обласної міліції.
Нагадаємо, що дівчина після падіння ще була жива, померла в машині швидкої допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter