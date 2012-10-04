На 14 посадовців Тростянецької РДА склали протоколи

Фінансові порушення на суму понад 580 тис. гривень виявили фахівці Державної фінансової інспекції у Вінницькій області під час ревізії відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації. Контрольний захід охопив період з липня 2010 до червня 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної фінансової інспекції.

Зокрема, упродовж 2011 року та першого півріччя 2012 року товариство, що надавало послуги з перевезення учнів, завищувало кілометражі маршрутів, унаслідок чого відділ освіти зайво сплатив йому 82 тис. гривень.

Через неправильне планування потреби у бюджетних коштах установі зайво виділено більш як 165 тис. гривень на придбання вугілля.

Також під час ревізії виявлено факти недотримання вимог законодавства з оплати праці, нецільового використання бюджетних коштів, оплати у завищених розмірах будівельних робіт тощо, що призвело до фінансових порушень на загальну суму 80 тис. гривень.

Крім того, за бухгалтерським обліком установи виявлено заниження балансової вартості котельні на загальну суму майже 190 тис. гривень.

За недотримання вимог чинного законодавства на 14 посадових осіб відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації складені протоколи про адміністративне правопорушення, а матеріали ревізії передані до правоохоронних органів.