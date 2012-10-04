Ліворуким продадуть книгу зі знижкою

Книгарня «Є» та видавництво «Твердиня» запрошують на презентацію пригодницько-філософсько-сюрреалістичного роману Павла Коробчука (дипломанта літературного конкурсу «Коронація слова - 2012» у номінації «Романи») «Море для шульги», яка відбудеться 7 жовтня о 17:00 у книгарні "Є" заадресою: Вінниц, вул Соборна, 87.

Молодий хлопчина потрапляє на незвичну роботу – бути кур’єром порожнечі... На тлі успіхів у цій та особистих сферах він опиняється в безвихідній ситуації. Кожна вуличка, кожна зустрічна людина може стати для нашого героя фатальною. Ліворукість - усе, що в нього залишається.

Кохання чи ілюзія? Вбивства чи вимушеність? Праця чи втаємниченість? Кім Чен Ір чи Кім Кі Дук? Субкультури чи інтелектуали? Трансгуманізм чи трансреальність? Переслідування чи параноя?

Роман Павла Коробчука зі спеціальною знижкою буде продаватись тим, хто доведе що він шульга.