На Вінниччині відкрили лісову дорогу

На Вінниччину приїхав голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець, який в Самчинецькому урочищі Брацлавського лісництва ДП «Тульчинське лісомисливське господарство» відкрив нову лісову дорогу загальною протяжністю 1,5 км та висадив дуб звичайний за передовою технологією із закритою кореневою системою.

Про це повідомляє управління у справах преси та нформації Вінницької ОДА.

- В поточному році Держагентство запланувало за власні кошти побудувати майже 1000 км лісових автомобільних доріг, - зазначив Віктор Сівець. - В першому півріччі вже здано в експлуатацію 528 км лісових доріг. Розвинена лісова інфраструктура прияє підвищенню економічних показників діяльності галузі за рахунок вільного доступу до стиглої деревини.

Лісові дороги мають протипожежне призначення і є важливим соціальним фактором. Вони з’єднують віддаленні населенні пункти, скорочують відстань між ними на 20-40 км. У 2011 році держпідприємствами лісового господарства у Вінницькій області побудувано за власні кошти 10 км лісових доріг, а у поточному році – 20 км.

Усі учасники на підготовленій площі у 5 га провели посадку дуба звичайною за передовою технологією із закритою кореневою системою. У висаджуванні саджанців брали участь учні школи Брацлавського лісництва, які вже мають чималий досвід у посадці нових лісових насаджень. За благородну місію, яку виконують діти, висаджуючи ліси, голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець та голова обласної державної адміністрації Микола Джига вручили учням школи два комп’ютери.