Вінниччина на 20-му місці по зарплаті

Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій області у серпні 2012р. склала 315,4 тис.осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 2462 грн., який у 2,2 раза перевищив рівень законодавчо встановлених державних соціальних стандартів, що діяли у серпні: розміру мінімальної заробітної плати, який дорівнював прожитковому мінімуму для працездатної особи (1102 грн.)

Про це йдеться у повідомленні Головного управлiння статистики у Вiнницькiй областi.

Збільшення рівня заробітної плати у серпні 2012р. порівняно з липнем 2012р. відбулося в окремих видах економічної діяльності – від 0,4% у будівництві до 9,8% у фінансовій діяльності.

Найвищий рівень середньої заробітної плати залишається у працівників фінансових установ, розмір оплати праці яких у серпні перевищив середній розмір по економіці області в 1,7 раза. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву і розподіленню електроенергії, газу і води та на підприємствах хімічного виробництва, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 1,4 та 1,8 раза, відповідно.

Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у серпні 2012р. Вінниччина посідала 20 місце. Серед 7 областей, у працівників яких нарахована заробітна плата була нижче, ніж у Вінницькій, з найнижчою заробітною платою (2196 грн.) виділяється Тернопільська область. Водночас, найвищий рівень (3576 грн.) заробітної плати був у працівників Донецької області, який на 16,4% вище середнього показника по Україні.