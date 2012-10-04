Чоловік розбив голову, впавши з перону на колію
12:40, 04 жовтня 2012Вінниця
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Черепно-мозкова травма
3 жовтня о 10:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні було доставлено 53-річного жителя смт Вапнярка з діагнозом «закрита черепна мозкова травма, судомний синдром».
Про це ловідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, травми чоловік отримав впавши з перону залізничної станції Вапнярка через власну необережність.
На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні.
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