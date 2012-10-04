Оформлювати спадщину будуть у сільрадах

Оформлювати спадщину віднині будуть у сільських радах. Без поборів, які до цього були, без надокучливих чиновників та зайвих довідок.

Про це повідомляє радіо "Місто над Бугом"

- Оформлення спадщини на земельну ділянку, будинок або майно сільському спадкоємцю сьогодні не просто і надто обтяжливо із-за необхідності отримання багатьох платних довідок, чисельних поїздок до нотаріуса в районний чи обласний центр, залучення юрисконсультів, - каже кандидат в народні депутати по виборчому округу №13 (Калинівський, Козятинський і Хмільницький райони) Микола Катеринчук. - Для того щоб переоформити землю або будинок треба витрати кілька місяців часу і до десяти тисяч гривен в якості плати за різноманітні папери.

Сільський голова матиме право це робити у себе в кабінеті і селянам не потрібно буде шукати нотаріусів, збирати довідки та платити шалені гроші за своє майно.

- У вівторок за наполяганням опозиції Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оформлення спадщини, - сказав чинний парламентар. - Метою прийняття законопроекту є включення до Цивільного кодексу України норм, які б закріпили за сільськими, селищними радами весь процес оформлення спадщини сільським спадкоємцям.

