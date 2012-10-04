Новий корпус "Пироговки" вінничанам не бачити

Новий хірургічний корпус лікарні ім. М. Пирогова перших пацієнтів прийме у наступному році. На сьогодні усі будівельні роботи завершено, залишилося тільки завезти необхідне медичне обладнання. Однак, якраз із ним виникли певні труднощі, – повідомив заступник голови облдержадміністрації Роман Аксельрод.

– Медичне обладнання постійно оновлюється і щоразу на ринку з’являються нові моделі. Ми ж хочемо, щоби у Вінниці був не просто новий хірургічний корпус, а сучасний хірургічний центр. Найкраще обладнання, яке плануємо закупити, відповідно і коштує чимало. Тому наразі ми ведемо переговори із фірмою-виробником цього обладнання, адже на ринку посередники накручують на ньому 300 %. Фірма знаходиться в Китаї. Зрозуміло, що транспортування і розмитнення теж коштує грошей і часу. Але економія буде в рази і в мільйони, тому ми вирішили зробити все якісно і виважено, – наголошує Роман Аксельрод.

За його словами, будівельна галузь Вінниччини за останні два роки фінансується краще, ніж за усі часи незалежності України. Проте область стикнулася з іншою, не менш важливою, проблемою – на сьогодні на будівництві не вистачає фахівців.

– У ті роки, коли будівельна галузь не фінансувалася, ми втратили будівельників. На сьогодні є чималі обсяги робіт, а немає кому працювати. Частина наших будівельників працює за кордоном, інші – у приватних підприємствах. Зрозуміло, що зарплату отримують «в конвертах», а тому заробляють трохи більше, аніж за умови легального працевлаштування, – каже заступник голови ОДА.

Не зважаючи на це, на сьогодні в області ведуться будівельні роботи на таких об‘єктах, як театр ім. Садовського, адмінбудинок по вулиці Соборній, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, низці шкіл і дитячих садочків та медичних закладів, повідмоляє Вінниця‘ОК