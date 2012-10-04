29-річний шахрай заміряв вікна у 30 вінничан і зник з грошима

Більше 30-ти вінничан написали заяви в міліцію про те, що замовили пластикові вікна та балконні рами. У них був представник знаної у Вінниці фірми, провів заміри, уклав угоди, взяв завдатки, але вікон нема. Зв’язувалися з людиною, яка обіцяла вигідні умови, але в обумовлений термін не виконала обіцянки, за номером телефону із рекламних листівок. Такі знаходили у під’їздах своїх будинків.

- Чоловік відрекомендовувався представником однієї з фірм міста Вінниці по виготовленню пластикових вікон і балконів, - каже сайту 20 хвилин начальник сектору зв’язків з громадськістю Вінницького міського відділу міліції Яна Бистрицька. – Він виїздив до кожного із замовників, робив заміри та складав угоду, яка завірялася печаткою фірми. У громадян не виникало сумнівів і вони одразу давали аванс. Хто 2 тисячі гривень, хто 700 євро.

В міліції кажуть, що усі заявники загалом заплатити близько 25 тисяч гривень. Якщо обманутих більше, це встановить слідство. Також у процесі розслідування мають розібратися, на яких підставах підозрюваний користувався реквізитами знаної в місті фірми.

- Встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний житель міста Вінниці, який з 2008 року був зареєстрований як приватний підприємець, але вже давно не вів підприємницької діяльності та не сплачував податків, - каже Яна Бистрицька. - Він працював на фірмі, що займалась виготовленням пластикових вікон. Рахувався її представником. І, як стало відомо слідству, беручи гроші у людей, він не мав на меті виконувати домовленостей між ними. Але зараз обіцяє повернути усі кошти, що привласнив.

Проти цього вінничанина порушили кримінальну справу про шахрайство та встановлюють можливих співучасників злочину. Покарання за це, щонайменше, штраф від 850 до 1,7 тисяч гривень. Максимуму – до трьох років тюрми.