Водій не побачив жінку позаду машини

3 жовтня близько 14 години у м. Вінниці по пр. Космонавтів 28-річний водій автомобіля «Фіат-Дукато» під час маневру заднім ходом допустив наїзд на пішохода. В результаті ДТП 59-річна вінничанка отримала важкі травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група міліції. Відносно водія іномарки порушено кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.