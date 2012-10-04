У Козятині залили фарбою обличчя кандидата від КПУ

У місті Козятин Вінницької області невідомі пошкодили біл-борд кандидата у депутати по виборчому округу №13 Юрія Гайдаєва.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Як повідомив довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА, у місті Козятин облили білою фарбою біл-борд, де на фото Юрій Гайдаєв з футбольною командою.

Довідка

Юрій Гайдаєв народився 14 серпня 1954 року в місті Донецьку, проживає в місті Києві.

В грудні 2005 року Юрій Гайдаєв був призначений заступником Міністра охорони здоров'я України. А 23 березня 2007-го став Міністром охорони здоров’я, змінивши на посаді Юрія Поляченка.

На дострокових парламентських виборах-2007 Ю. Гайдаєв пройшов у Верховну Раду під № 5 списку КПУ.

На вибори народних депутатів України, що відбудуться 28 жовтня 2012 року на одномандатний виборчий округ №13 висунутий Комуністичною партією України.