У Козятині залили фарбою обличчя кандидата від КПУ
У місті Козятин Вінницької області невідомі пошкодили біл-борд кандидата у депутати по виборчому округу №13 Юрія Гайдаєва.
Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Як повідомив довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА, у місті Козятин облили білою фарбою біл-борд, де на фото Юрій Гайдаєв з футбольною командою.
Довідка
Юрій Гайдаєв народився 14 серпня 1954 року в місті Донецьку, проживає в місті Києві.
В грудні 2005 року Юрій Гайдаєв був призначений заступником Міністра охорони здоров'я України. А 23 березня 2007-го став Міністром охорони здоров’я, змінивши на посаді Юрія Поляченка.
На дострокових парламентських виборах-2007 Ю. Гайдаєв пройшов у Верховну Раду під № 5 списку КПУ.
На вибори народних депутатів України, що відбудуться 28 жовтня 2012 року на одномандатний виборчий округ №13 висунутий Комуністичною партією України.