Гравців збірної з ОАЕ запідозрили у бажанні… залишитись у Вінниці

На початку жовтня у Вінниці мав пройти міжнародний турнір з хокею на траві за участі провідного клубу з Об’єднаних Арабських Еміратів. Змагання не відбулись з оригінальної причини – чемпіонам однієї з найбагатших країн світу в консульстві не відкрили візи на в’їзд в Україну.

– З нашого боку вимагали багато додаткових документів, завірених у профільному Міністерстві. Вчасно оформити ми їх не спромоглись, – розповів головний тренер національної збірної України вінничанин Павло Мазур. – Проблеми виникли через наявність у складі гостей гравців з Індії та Пакистану. Чиновники запідозрили, що вони можуть залишитися у Вінниці з метою з часом перебратися до Європи.

За словами Павла Мазура, така НП – перша в історії вінницького хокею на траві. Раніше до Вінниці приїздили хокейні команди з Ірану, Пакистану та інших країн «третього світу», і ніколи жодних проблем не виникало.

