В один день повісились двоє чоловіків

3 жовтня у Вінницькій області зареєстровано 2 випадки суїциду.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.

3 жовтня в селі Бондурівка Чечельницького району Вінницька область у власному домоволодінні 29-річний чоловік скоїв суїцид через повішання. Як з’ясувалося, чоловік був психічно хворим та зловжив алкогольними напоями.

Ще один випадок самогубства, зафіксований в селі Дяківці Літинського району – 43-річний вінничанин повісився у власному домоволодінні. Обставини події з’ясовуються.

За період з початку року у Вінницькій області зареєстровано 264 випадки суїциду, при яких загинуло 125 осіб, травмовано – 139 осіб.