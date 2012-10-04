В один день повісились двоє чоловіків
15:20, 04 жовтня 2012Вінниця
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Обоє - селяни
3 жовтня у Вінницькій області зареєстровано 2 випадки суїциду.
Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.
3 жовтня в селі Бондурівка Чечельницького району Вінницька область у власному домоволодінні 29-річний чоловік скоїв суїцид через повішання. Як з’ясувалося, чоловік був психічно хворим та зловжив алкогольними напоями.
Ще один випадок самогубства, зафіксований в селі Дяківці Літинського району – 43-річний вінничанин повісився у власному домоволодінні. Обставини події з’ясовуються.
За період з початку року у Вінницькій області зареєстровано 264 випадки суїциду, при яких загинуло 125 осіб, травмовано – 139 осіб.
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