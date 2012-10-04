«УДАР» готовий поступитись округами прохідним кандидатам від опозиції

Узгоджених кандидатів у мажоритарних округах будуть підтримувати Об’єднана опозиція «Батьківщина» та партія «УДАР». Діятимуть за принципом: один округ - один кандидат від опозиції.

Про це повідомив лідер політичної сили Віталій Кличко сьогодні перебуваючи на Вінниччині.

- На сьогоднішній день ми ведемо переговори, розуміючи, що ми можемо виграти у представників влади, лише в тому випадку, якщо будемо погоджувати одного кандидата, від опозиційних сил, - сказав Кличко. - В цьому напрямку ми зараз працюємо. Поки що ми не готові, думаю, що спільне рішення буде прийнято. Тоді ми обов’язково повідомимо, про що ми домовились. Наша принципова впевненість якщо ми хочемо виграти, ми повинні відштовхуватись від того один округ – один кандидат від опозиції.

Отож, хто саме представлятиме об’єднання у регіонах лідери політичних сил мають з’ясувати уже наступного тижня. І, як повідомляють у штабі «УДАРу», в разі потреби їх кандидати готові відмовитися від участі у виборах, якщо таке рішення прийме керівництво.

