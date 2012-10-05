Довідки про зарплату для пенсії чорнобильцям видаватимуть у Вінниці

При управлінні МВС України у Вінницькій області розпочала роботу спеціально створена комісія, що допомагатиме військовим інвалідам-чорнобильцям з визначення даних по заробітній платі 1986-1990 років.

Про це повідомило головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

До її складу увійшли представники кадрової, юридичної, фінансової служб даної структури, ветеранської організації, органів Пенсійного фонду області тощо.

За словами начальника управління пенсійного забезпечення Надії Зеленіної, яка входить до складу зазначеної комісії, головна мета такого роду засідань – сприяти у видачі довідок про заробітну плату (грошове забезпечення) інвалідам-чорнобильцям. Зокрема тим, чиї військові формування на сьогодні ліквідовані.

Наступне засідання планується провести при обласному управлінні МНС.

Організаційні питання відносно механізму роботи комісії вирішуються і у Службі безпеки, обласному військоматі та органах виконання покарань.

Крім того, відповідно до Постанови Кабміну від 26 вересня поточного року №886 проводиться робота зі створення аналогічної регіональної комісії з визначення даних про зарплату працівників за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках при державних адміністраціях.