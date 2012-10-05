Підліток вирішив повіситись через нещасливе кохання

11:07, 05 жовтня 2012
Вінниця
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Посварився з дівчиною

4 жовтня близько 23:00 17-річний юнак, житель міста Жмеринка, скоїв спробу суїциду через повішання.

Про це повідомила ТУ МНС у Вінницькій області.

Потерпілого було доставлено в неврологічне відділення центральної районної лікарні.

Як з’ясувалося, причиною події стало алкогольне сп’яніння та сварка з дівчиною.

Стан потерпілого середньої важкості.

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