Президент нагородив орденом кооператора

Голову правління Немирівської районної спілки споживчих товариств Миколу КОБУ Президент нагородив орденом .

Про це йдеться в Указі Президента України № 580/2012 від 4 жовтня 2012 року.

«За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної споживчої кооперації, багаторічну сумлінну працю та з нагоди відзначення Міжнародного року кооператорів постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Кобу Миколу Михайловича – Голову правління Немирівської районної спілки споживчих товариств»

