Президент нагородив орденом кооператора

11:39, 05 жовтня 2012
Вінниця
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«За заслуги»

Голову правління Немирівської районної спілки споживчих товариств Миколу КОБУ Президент нагородив орденом .

Про це йдеться в Указі Президента України № 580/2012 від 4 жовтня 2012 року.

«За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної споживчої кооперації, багаторічну сумлінну працю та з нагоди відзначення Міжнародного року кооператорів постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Кобу Миколу Михайловича – Голову правління Немирівської районної спілки споживчих товариств»
 

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