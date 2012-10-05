Влада «пресує» агітаторів опозиційного кандидата

Секретар Хмільницької міської ради дав вказівку затрмати агітаторів Катеринчука.

Про це з посиланням на прес-службу кандидата у народні депутати по одномандатному мажоритарному округу №13 Миколи Катеринчука повідомив «Громадський форум Хмільниччини»

Приводом для затримання нстало звичайне розклеювання агітаторами листівок.

«Як виявилося згодом, співробітники правоохоронних органів діяли за вказівкою Дреженкова – заступника мера Хмільника. Їх завдання просте – збити Катеринчука. Для них не важливо ні мораль, ні порядність, вони нехтують навіть конституційними правами громадян, – наголосив чинний парламентар. – Лише після втручання наших адвокатів агітаторів звільнили. Перед ними навіть ніхто не вибачився».