Джига влаштував поштовикам розгон

Під час численних виїзних зустрічей із громадськістю, які проводить голова облдержадміністрації Микола Джига у районах області, неодноразово звучали нарікання сільських жителів на роботу місцевих листонош. Суть скарг проста — працівники відділень, розносячи пенсії стареньким, вимагають від пенсіонерів придбати господарчі товари та продукти першого вжитку.

На дії працівників пошти поскаржилися літні жителі відразу у декількох районах. Жителі звернулись до Миколи Джиги із проханням втрутитись у ситуацію. Пенсіонери висловлювали побажання щодо забезпечення їх товарами народного споживання по мірі необхідності або за попереднім замовленням.

Микола Джига негайно втрутився для вирішення проблеми. У найкоротші терміни було проведено низку нарад із керівництвом Вінницької дирекції «Укрпошти». Результатом своєчасного особистого втручання голови облдержадміністрації став наказ керівника Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» Наталії Костюк

«Щодо посилення контролю за роботою підлеглих працівників». В тексті наказу йдеться про настання особистої дисциплінарної відповідальності начальників центрів поштового зв’язку у разі виникнення скарг від споживачів на листонош щодо нав’язування товарів та недотримання ними культури обслуговування. Відповідно до наказу, з начальниками відділень поштового зв’язку та листоношами терміново буде проведено додаткові інструктажі щодо порядку надання послуг поштового зв’язку та додаткових послуг.

«Для пенсіонерів кожна копійка має вагу, тому навіть гривня для них далеко не зайва. Пенсіонери жодним чином не повинні страждати від дій окремих недобросовісних листонош, – прокоментував ситуацію голова облдержадміністрації.

Микола Джига запевнив, що влада і надалі покращуватиме добробут людей та оперативно реагуватиме на будь-які порушення прав громадян.