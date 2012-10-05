Наші унібійці здобули путівки на ЧЄ і світу

З 1 по 4 жовтня у Хмільницькому проходив чемпіонат України з універсального бою. На старт вийшли 13 збірних областей. Першими у командному заліку стали господарі, другими – кияни. Збірна Вінниччини, честь якої захищали 15 унібійців, посіла високе третє місце. Фінансував поїздку у Хмільницький директор ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету (у цій спортшколі культивується унібій) Іван Бондарчук.

В особистому заліку вінничани серед чоловіків здобули два третіх місця, а серед жінок – три перших і одне друге. Чемпіонками України, зокрема, стали переможниця Європи і світу 2011 року Ірина Геталюк (вагова категорія 63 кг), Владлена Яворська (70 кг) і Ксенія Боднарчук (78 кг). Ще одне «золото» в активі вінничанки Лідії Гродської – вона виявилась першою в Україні у чемпіонаті з метання ножів, який проходив паралельно.

Усі наші золоті медалісти здобули путівки на чемпіонати Європи і світу, які цього року, планується, пройдуть у Медині (Росія).

Довідка “УНІАН”. Універсальний бій складається з подолання смуги перешкод і поєдинка на ринзі за універсальними правилами, в якому можна використовувати прийоми різних єдиноборств