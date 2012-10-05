Томашпільчанина ледь не вбили пластикові вікна

На Вінниччині двоє чоловік отримали травми через власну необережність

4 жовтня о 09:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні було доставлено 31-річного жителя с. Комаргород з діагнозом забій тазу, та можливий перелом тазу.

Як з’ясувалося, на чоловіка, під час розвантаження впали упаковки з пластиковими вікнами.

На даний час потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні місцевої лікарні.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Цього ж дня до рятувальників міста Хмільник від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні було госпіталізовано чоловіка, 1981 року народження, з діагнозом забійні рани грудної клітки та перелом ребер. Як стало відомо травми людина отримала під час ремонтних робіт (фарбування балкону) в результаті падіння з 4-го поверху житлового будинку.

На даний час потерпілий знаходиться у травматологічному відділенні місцевої лікарні, в стабільному стані.