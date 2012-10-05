Просунутим виборцем можна стати на вебінарах

Вебінари, або семінари в Інтернет-мережі для виборців, - такий освітній проект для українців, які прагнуть до виборів підійти у правовому всеозброєнні, реалізовує в Україні КВУ та ОБСЄ.

Про це на прес-конференції повідомив представник Комітету виборців України у вінницькій області Владислав Телень.

За словами пана Теленя, КВУ врахував, що більшість молодих людей та зрілих громадян з активною позицією черпають інформацію з мережі, відтак і просвітницьку діяльність переніс у веб. Відтак, задля інформування та навчання виборців про нюанси нескінчених змін у виборчому законодавстві автори проекту створили спеціальний сайт „Вибори в Україні” (electioninfo.org.ua) та зареєстрували проект у всіх популярних соцмережах.

Там можна переглянути, або прослухати консультації та лекції провідних експертів КВУ з виборчого права.

Наразі вже відбулись семінари з питань, які стосувались питань про підкуп виборців, таємницю голосування і запровадження системи відео спостереження на виборах. І якщо на перші семінари, попри відсутність промоцій проекту, зареєструвалось до 3 тис. осіб, то на останні бажаючих стати „просунутими” виборцями було вже понад 5 тисяч користувачів Інтернет.