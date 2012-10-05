Вінничан вчитимуть бачаті та кізомбе

Студія «Сальса Клуб Вінниця» 6 - 7 жовтня запрошує відзначити свій день народження. В рамках святкування відбудеться велика вечірка і семінари з інструкторами, запрошеними з Києва і Харкова.

Майстер-класи проведуть знаменитий Рейнальдо Пауель з чарівною дочкою Аннабель, Андрій Бессонов та Діана з «Сальса Клубу Харків» та Андрій Поляков з Києва зі своєю партнеркою Танею Зайченко, Рейнальдо Пауель - професійний танцюрист, хореограф зі світовим ім'ям, тренер, суддя міжнародного класу з сальси, організатор першої і найбільшої в Україні студії сальси в Києві.повідомляє lorna-l.livejournal.com.

У програмі: семінари з сальси касино, сальси Латинської Америки, бачаті і кізомбе. Будь-яка людина може навчитися володіти своїм тілом, придбати особливу пластику і граціозність. На зустрічі можна буде навчитися танцювати запальні, пристрасні латиноамериканські танці!

Зустріч проходитиме за адресою: Вінниця, ул.Стельмаха, 3. Телефон (093) 652 76 78.