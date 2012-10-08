Троє вінницьких освітян стали «заслуженими»

11:20, 08 жовтня 2012
Вінниця
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Відзначив Президент

У переддень професійного свята троє вінничан отримали звання «Заслужений працівник освіти України».

Про це йдеться в Указі Презтдента України Віктора Януковича № 582/2012 від 5 жовтня 2012 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти».

«За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм постановляю:

Присвоїти звання  «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

ГАВРИЛЮКУ Олександру Федоровичу - директорові Погребищенського медичного коледжу;

ІЛУЄВІЙ Олені Станіславівні - директорові комунального закладу «Калинівська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 - гімназія»;

КИЧАКУ Василю Мартиновичу - завідувачеві кафедри Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування Вінницького національного технічного університету».

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