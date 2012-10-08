Податкова міліція вестиме слідство й допити по відозв’язку

Незабаром слідчі підрозділи податкової міліції перейдуть на новий рівень роботи, що безпосередньо вплине на якість та ефективність досудового слідства.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Мова йде про встановлення систем відеозв’язку, які суттєво скоротять час та заощадять кошти служби на проведення слідчих дій, а також поліпшать якість збору доказової бази. Нова система дозволить проводити опитування свідків, очні ставки.

- В першу чергу робота в режимі відеоконференції дозволить суттєво заощадити час, який витрачається на пересилання та очікування відповіді на доручення до інших регіонів країни, - відзначає начальник слідчого управління ДПС у Вінницькій області Роман Кубай. – Це проблема, яка ускладнювала прийняття рішень по справі у чітко визначені законом терміни. Звісно, це також економія бюджетних коштів на досить часті відрядження наших співробітників до регіонів країни, при тому, що податкова злочинність давно носить міжрегіональний (а нерідко міжнародний) характер.

Проведення допитів, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування повинно покращити якість проведення слідчих дій, адже слідчий, який проводитиме досудове розслідування, матиме можливість безпосередньо з’ясувати необхідну інформацію та в разі необхідності задати додаткові запитання, які виникнуть в ході проведення допитів та які мають суттєве значення.

Запровадження системи відеозв’язку у правоохоронних органах очікується наприкінці осені цього року разом із вступом у дію нового Кримінального процесуального кодексу України.