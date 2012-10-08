Батьки не вберегли дворічного малюка
12:00, 08 жовтня 2012Вінниця
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Попік ручки і ніжки
6 жовтня о 23:15 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №11 міста Козятин надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні доставлено дворічного жителя села Кашперівка з діагнозом «термічні опіки II-III ступеню лівої верхньої кінцівки та правої нижньої кінцівки, площа опіку складає 5% тіла».
Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.
Як було з’ясовано, через недогляд батьків малюк перевернув на себе кружку з гарячою водою.
Наразі дитина перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Лікарі кваліфікують стан потерпілого, як задовільний.
МНС закликає батьків пильніше слідкувати за своїми дітьми та не залишати їх без нагляду.
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