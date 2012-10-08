Спортсмен допоміг знайти водія, що насмерть збив велосипедиста

7 жовтня о 20 год. на автошляшу Крижопіль-Краснопілка 28-річний водій авто "Таврія-пікап" наїхав на велосипедиста К., 1958 р.н., жителя с. Зеленянка. Чолвоік отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом гомілки і без свідомості був доставлений у реанімаційне відділення Крижопільської районної лікарні . Там під час надання медичної допомоги він помер.

Про це повідомляє служба профілактики ДАІ Вінницькиї області.

Розкрити злочин «по гарячих слідах» допоміг юний спортсмен, який повідомив правоохоронцям, що бачив як на великій швидкості тією ділянкою дороги рухався автомобіль «Таврія – Пікап», білого кольору. Згідно даних АІПС в районі всього 12 автомобілів цієї марки. Тому пошуки зловмисника довго не тривали. Через деякий час його та автомобіль знайшли вдома, хоча легковик належить місцевому СТОВ. На автомобілі було відбите дзеркало. Водій легковика пояснив свою втечу з місця ДТП тим, що злякався. За фактом автопригоди ведеться слідство. Автомобіль - на штрафмайданчику, а водія помістили в ізолятор тимчасового утримання.