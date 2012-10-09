У Липовці запустили новий завод з виробництва сокових концентратів

Група компаній Т.В. Fruit, один з найбільших переробників фруктів та ягід в Україні, запустила в експлуатацію у Лмповці новий завод з виробництва яблучних сокових концентратів потужністю переробки 800 тонн яблук у добу.

Як повідомили в компанії сайту «Компаньон», інвестиції в цей проект склали EUR 9,5 млн.

У 2013 році компанія має намір збільшити потужності заводу у Вінницькій області втричі, тим самим зробивши його одним з найбільших підприємств з виробництва концентрованих соків в Європі.

"Побудувавши в рекордний термін - вісім місяців - завод у Липовці, ми забезпечили присутність в найважливішій сировинній зоні фруктів в Україні", - йдеться в повідомленні з посиланням на власника компанії Т.В. Fruit Тараса Барщовського.

Довідка: Група компаній Т.В. Fruit заснована в 2003 році у Львівській області. Вона спеціалізується на переробці фруктів і ягід, випуск сокових концентратів і пюре. До складу групи входять п'ять заводів в Україні і в Польщі. З 2011 року Т.В. Fruit виробляє соки прямого віджимання під ТМ Galicia.