Однорічний малюк отруївся «Білизною»

8 жовтня о 12:05 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №11 міста Козятин від чергової медсестри міської лікарні надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення доставлено однорічного хлопчика з діагнозом «отруєння хімічною речовиною «Білизна»».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, дитина гралася у ванній кімнаті біля матері, яка займалася пранням, і випадково надпила з пляшки хімічну рідину.

Малюка було госпіталізовано до реанімаційне відділення лікарні.

Наразі стан малечі середньої важкості.