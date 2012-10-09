Восьмимісячна дівчинка обварила третину тіла

8 жовтня о 18:40 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Шаргород надійшло повідомлення про госпіталізацію районній лікарні 8-місячної дівчинки з діагнозом «термічні опіки ІІ-ІІІ ступеня важкості лівої половини грудної клітини, лівої верхньої кінцівки, лівого стегна та лівої частини шиї, які становлять близько 30-35% шкіри».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Через недогляд батьків дитя зачепило чайник з гарячою водою перевернуло його на себе.

На даний час потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

МНС закликає батьків пильніше слідкувати за своїми дітьми, не залишати їх без нагляду та стежити за тим, щоб вони не могли дістати предмети, які можуть загрожувати їхньому здоров'ю та життю.