Гості з сусідніх регіонів заматували вінничан

У ДЮСШ № 6 пройшло найсильніше шахове змагання року – відкритий Кубок Вінниці серед чоловіків і жінок, який мав статус всеукраїнського турніру. Завдяки високим призам на цей чемпіонат щороку приїздять найсильніші шахісти з сусідніх регіонів.

Цього року змагання зібрали понад 60 учасників з Хмільницької, Львівської, Житомирської, Одеської і багатьох районів Вінницької області. Приблизно третина з них були кандидатами у майстри спорту, а три навіть мали звання шахового майстра.

Але цього разу на турнірі домінували не досвідчені майстри, а молоді кандидати. Першим став Олег Поліщук (Хмільницька область), другим – Афлатун Мамедов (Южне Одеської області), третім – ще один хмельничанин Вадим Разін.

Кращим серед вінничан виявився 23-річний майстер ФІДЕ і тренер МДЮСШ № 6 Володимир Вусатюк, який посів п’яте місце. Його вихованець Владислав Лукіянчук, призер чемпіонату України з шахів серед дітей до 12 років, зайняв серед дорослих високе восьме місце .

Загалом організатори передбачили 10 основних призів і низку додаткових. Перше місце серед жінок посіла 21-річна Людмила Горошкова (Іллічівськ), яка водночас виборола дев’ятий чоловічий приз.

Нагороду серед ветеранів отримав кандидат у майстри спорту, екс-чемпіон області Олексій Рубан (Козятин), серед юнаків до 15 років – чемпіонка України Ірина Іщенко, серед дітей до 10 років – віце-чемпіон Європи Віктор Матвіїшин.

Зважаючи на високий рівень змагань, у якості глядачів їх відвідало чимало любителів шахів. Серед них був і наймолодший гросмейстер України – 16-річний вінничанин Ілля Нижник.