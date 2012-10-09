До виборів вінничани їстимуть від пуза

На споживчому ринку області у вересні по відношенню до серпня 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,6%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільше (на 18,4%) подешевшала капуста, коренеплоди, цибуля та гриби – на 6,0%, овочі, вирощені з їхнього насіння – на 4,1%, крім цього картопля – на 3,6%.

Ціни на фрукти в цілому знизились на 2,3%, при цьому яблука подешевшали на 12,3%, ягоди – на 5,4%, цитрусові – на 4,5%.

Риба та продукти з риби стали дешевшими на 3,2%, рис – на 2,9%, масло – на 1,2%, цукор – на 1,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становили 100,1%.

На рівні попереднього місяця залишились ціни у сфері охорони здоров’я, а також послуги зв’язку.