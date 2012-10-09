У вінницькому СБУ їздитимуть на нових "Шкодах"

Управління Служби безпеки України в кількох регіонах в вересні за результатами тендерів уклали угоди на придбання автомобілів на загальну суму 2,46 млн. гривень.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Управління Служби безпеки України у Вінницькій області придбало два автомобілі Skoda Oktavia по 182 тис. гривень за одиницю.

Найбільше коштів витратили дніпропетровські СБУ-шники. УСБУ Дніпропетровській області придбало три Hyundai Accent RB 1.6 Comfort MT по 137 тис гривень, один Volkswagen CaddyGP Maxi Kombi Startline 1.6 TDI за 237 тис. гривень і три Skoda Octavia A5 F1 Ambition по 182 тис. гривень.

Управління Служби безпеки України у м.Севастополі за 401 тис гривень придбало один автомобіль Ford Transit Minibus R430LH 155 Trend (16 місць).

Управління Служби безпеки України у Харківській області за 200 тис гривень придбало Peugeot Boxer L1H1.

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області за 299 тис гривень придбало Mitsubishi L-200 в комплектації Intense.