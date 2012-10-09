Головного "слідака" Вінниччини збила машина

Начальник слідчого управління управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області Анатолій Хорзов 7 жовтня був госпіталізований через наїзд на нього мікроавтобуса Mercedes Sprinter біля села Чорнобаївка в Білозерському районі Херсонської області.

Про це Українським Новинам повідомив джерело в УМВС Херсонській області.

З його слів, близько 22:00 38-річний водій мікроавтобуса (житель Тульчинського району Вінницької області) скоїв наїзд на 52-річного Хорзова, що переходив дорогу.

Він був госпіталізований із забитим місцем грудної клітки й закритою черепно-мозковою травмою.

Триває розслідування.