Головного "слідака" Вінниччини збила машина
13:19, 09 жовтня 2012Вінниця
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З кермом був житель Тульчинського району
Начальник слідчого управління управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області Анатолій Хорзов 7 жовтня був госпіталізований через наїзд на нього мікроавтобуса Mercedes Sprinter біля села Чорнобаївка в Білозерському районі Херсонської області.
Про це Українським Новинам повідомив джерело в УМВС Херсонській області.
З його слів, близько 22:00 38-річний водій мікроавтобуса (житель Тульчинського району Вінницької області) скоїв наїзд на 52-річного Хорзова, що переходив дорогу.
Він був госпіталізований із забитим місцем грудної клітки й закритою черепно-мозковою травмою.
Триває розслідування.
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