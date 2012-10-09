Лелека допомагає немирівським даїшникам патрулювати

Молодий лелека знайшов допомогу у працівників дорожньо-патрульної служби міліції. Через підрізані крила птах не міг злетіти.

Про це повідомляє Служба профілактичної роботи УДАІ у Вінницькій області.

Більше двох тижнів молодий лелека жив біля Немирівського посту ДАІ. Ручний птах одразу потоваришував з вартовими доріг. Вони його годували, а він в свою чергу допомагав нести патрулювання, поважно ходячи по обочині проїжджої частини дороги. Зранку до вечора лелека не покидав обраного посту. Працівники ДАІ щодня наглядали за своїм пернатим другом та піклувалися про його безпеку.



Похолодання та дощі змусили правоохоронців відвести птаха у місце, де про нього турбуватимуться взимку. В асоціації захисників довкілля та пропаганди здорового способу життя «Явір», розташованого в селі Ільківка Вінницького району, пообіцяли, що за лелекою буде гарний догляд. У серпні до Центру люди у пагонах вже доставляли лелеку, якого дільничні працівники міліції знайшли на Гніванській трасі. Він був пораненим крилом та ледь не загинув під колами автівок. Майже через місяць молодий птах полетів у вирій.

Оглянувши птаха, привезеного працівниками ДПС, ветеринари дійшли висновку, що він абсолютно здоровий, має гарний розмах крил, але вони у нього підрізані. Хтось вирішив привласнити крилатого і тримав його разом зі свійськими птахами. Проте природа зробила свою справу - лелека втік з господарства. Ветеринари кажуть, що зрізане пір’я може відрости до наступної весни, і тоді птах полетить.