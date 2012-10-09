Усе село Крищинці поїхало в Київ на виставку

В Києві у Національному музеї літератури України відкрили виставку народної творчості села Крищинці Тульчинського району Вінницької області, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Вона продовжує всеукраїнську культурно-мистецьку акцію «Мистецтво одного села», започатковану у 2001 році за ініціативою вінницького обласного центру народної творчості та Міжнародної громадської організації «Вінницьке земляцтво у Києві».

Село Крищинці є одним з кращих гончарних осередків на Вінниччині. Крім гончарних виробів Сергія та Світлани Погонців представляє на виставці роботи місцевих різьбярів, вишивальниць, писанкарок. Доповнюють експозицію ткані рушники, килими, жіночий одяг, тернові хустки, обрядові хліба.

Виставка працюватиме до 30 жовтня.