З малюнку 14-річної вінничанки зробили поштову марку

Марка 14-річної вінничанки Альона Панасюк "Моя люба Україна" прикрасила конверти «Укрпошти». Про це повідомляє Заотов-Ньюз.

Вінницька художниця стала призером конкурсу малюнка, який «Укрпошта» організувала в рамках VII Міжнародного благодійного конкурса-фестиваля «Щасливі долоні» для талановитих дітей-сиріт, які відпочивали в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

- Альона зобразила яскравий світ української природи під сяючим сонцем, тому її робота була обрана для друкування на поштовій марці, - повідомив представник прес-служби "Укрпошти".

Тираж марки – 150 тисяч примірників.