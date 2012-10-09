Як зберегти палаци Вінниччини

Книгарня «Є» запрошує на дискусію «Чий палац, чия фортеця?» про стан палаців на Вінниччині, яка відбудеться 11 жовтня о 18:00.

Історія не знає умовного способу. Але якби Поділля свого часу не входило до складу Речі Посполитої, навряд чи зараз цей регіон був би епіцентром палацової культури в Україні. Часто у жителів містечок та навіть сіл можна дізнатися, що десь поруч є маєтки й палаци Потоцьких, Можайських чи Ґрохольських. Та системно палаци Вінниччини залишаються білою плямою у свідомості українців. Таку ситуацію можуть врятувати хіба що змістовні путівники та тури.

Чим могло пишатися і чим пишатиметься в найближчі часи Поділля? І що може зробити громада для того, щоб зберегти свідчення аристократичного минулого краю? Про це говоритимуть мандрівники та краєзнавці на черговому зібранні історичного клубу «ХроноТоп».

Адреса книгарні «Є»: м.Вінниця, вул. Соборна, 89. Вхід вільний.