Шукають свідків аварії у Калинівці

4 жовтня о 21:50 у Калинівці Вінницької області по вулиці Леніна біля ТЦ «Корона» невідомий водій невстановленого автомобіля із пошкодженим правим переднім крилом, фарою та габаритами, допустив наїзд на пішохода, місцевого жителя 1938 року народження.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями було доставлено у реанімаційне відділення Калинівської ЦРЛ.

Державтоінспекція звертається до всіх свідків автопригоди та свідомих громадян, які володіють інформацією про місце знаходження автомобіля чи водія, які причетні до ДТП, повідомити за телефонами: чергова частина УДАІ УМВС (0-432) 61-17-70, 59-33-33; гаряча лінія УДАІ УМВС (0-432) 59-34-34, або 102.

Анонімність і конфіденційність гарантується.

Державтоінспекція попереджає і застерігає фізичних і юридичних осіб, які здійснюють ремонтні роботи транспортних засобів, про кримінальну відповідальність у разі проведення незаконних будь-яких реставраційних робіт автомобіля, причетного до ДТП. На автомобілі явні пошкодження передньої правої частини.