Соціологи пророкують перемогу на окрузі №17 "свободівцю"

У Вінницькій області кандидат від партії «Свобода» має достатньо шансів для перемоги. Так, за результатами вересневого дослідження ТОВ «СоцІнтел», на мажоритарному окрузі №17 потенційним переможцем виборчих перегонів є Антон Бойдаченко (Свобода, Об’єднана опозиція).

У вівторок, 9 жовтня, на прес-конференції в ІА RegioNews про це повідомив соціолог компанії «СоцІнтел» Руслан Павленко.

На другому місці у рейтингу опинився самовисуванець Анатолій Матвієнко. Наразі 21,5% серед опитаних 800 респондентів надає перевагу цьому кандидату. Решта лідерів рейтингу по 17 окрузі Вінничини також не є представниками партій, а йдуть на вибори самовисуванцями.

Загалом, список лідерів-кандидатів за версією «СоцІнтел», виглядає так:

Антон Бойдаченко (Свобода, об’єднана опозиція) – 22%,

Анатолій Матвієнко (самовисування) – 21,5%,

Микола Кучер (самовисування) – 17%,

Григорій Заболотний (самовисування) – 16%.

Опитування проводилося 20-27 вересня, вибірка 800 респондентів, похибка 3,5%.

Довідка.

ТОВ «СоцІнтел» - дослідницька компанія, заснована 2010, яка спеціалізується на проведенні якісних соціологічних досліджень, інформаційно-аналітичній роботі, та організації адаптації результатів аналітики у практичні інструменти реалізації соціальних проектів. Колектив ТОВ «СоцІнтел» продовжує традиції свого попередника - колективу «Інституту системного аналізу та впровадження соціальних проектів «СоцІнтел», що ефективно працював по регіональній проблематиці близько 10-ти років - з 1998 по 2007 рік.