У Шаргороді цілий рік робітники не отримували зарплату
09:39, 10 жовтня 2012Вінниця
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Хоча гроші у касі були
Прокуратурою Шаргородського району під час здійснення перевірок законодавства про працю встановлено, що на підприємстві ТОВ «Шаргородрайагробуд» з грудня 2011 року робітникам не виплачується заробітна плата, хоча згідно руху коштів по касі та банківському рахунку була така можливість.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Загалом загальна сума боргу складає понад 124 тисячі гривень.
Відносно керівника товариства прокуратурою району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 175 (безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства) КК України.
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