У Шаргороді цілий рік робітники не отримували зарплату

Прокуратурою Шаргородського району під час здійснення перевірок законодавства про працю встановлено, що на підприємстві ТОВ «Шаргородрайагробуд» з грудня 2011 року робітникам не виплачується заробітна плата, хоча згідно руху коштів по касі та банківському рахунку була така можливість.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Загалом загальна сума боргу складає понад 124 тисячі гривень.

Відносно керівника товариства прокуратурою району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 175 (безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства) КК України.







