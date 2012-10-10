Вінничанка Даша Драчук - «Друга маленька принцеса світу»

Десятирічна вінничанка Дар’я Драчук повернулася з конкурсу "Міні Міс світу", що проходив в турецькій Анталії з короною та титулом "Друга маленька принцеса світу". Вона зайняла третє місце серед 50 учасниць з різних країн, - повідомляють "20 хвилин".

- Я відчула неймовірну радість, коли оголосили мою перемогу у цій номінації. Мої старання достойно оцінили, – каже Дар’я Драчук. – Готуватись до конкурсу було важко і потрібно було витрачати багато часу, але це дуже весело. Я познайомилась з багатьма новими друзями з різних країн світу. Найбільше спілкувались з дівчатами з України, Росії та Казакстану.

Найпершим помічником, другом, візажистом, перукарем, костюмером та постановником номерів маленької принцеси була мама. Вона пройшла з дівчинкою усі випробування та допомагала долати будь-які труднощі.