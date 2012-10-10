Першою намалювала ікону

11 жовтня в науково дослідницькому відділі Вінницького обласного художнього музею «Музей гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина» відкриється виставка «Голуба пташка натхнення».

Експозицію складуть більше 50-ти малюнків, виконаних в техніці гуаші, акварелі та олівця Дар’єю Галенко-Ярошевською, ученицею 9-го класу Вінницької загальноосвітньої школи № 15 та школи мистецтв «Вишенька».

Малювати дівчинка вчилася до 10-ти років, а потім почала показувати малюнки людям. І першою такою роботою стала ікона Почаївської Богоматері. У 13 років дівчинка створила серію малюнків для книжечки прислів'їв, приказок і загадок для дітей.



Юна художниця вважає, що задля успіху потрібні бажання та працездатність. Наразі малювання - улюблене заняття Дарії. Улюбленим художником дівчина вважає Івана Шишкіна, а своїм прихованим талантом називає розфарбовування писанок.

Незабаром юній художниці 16. Вона чекає нового стимулу для творчості, але має велике бажання ілюструвати іншу книгу – книгу власних поезій.