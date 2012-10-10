Козаки відзначать Покрову кінним походом

На Покрову, 14 жовтня, у День українського козацтва, вінницький «Козацький полк ім. І. Богуна» пройде по місцях козацької слави Липовеччини та Погребищенського району кінним походом.

Про це повідомив керівник громадської організації «Козацький полк ім. І.Богуна» Володимир Воловодюк на засіданні оргкомітету ОДА з проведення в області заходів, приурочених до Дня українського козацтва.

Також, як відмітив Володимир Воловодюк необхідно розвивати та обов’язково провести в області фестиваль козацької пісні «Сурми звитяги».

«А в майбутньому ми пропонуємо обов’язково встановити пам’ятник полководцю Івану Богуну, і бажано щоб цей пам’ятник був державного значення» - наголосив Володимир Воловодюк.

Заслухавши всі пропозиції члени організаційного комітету дійшли згоди про проведення в області урочистостей 12 жовтня о 12.30 год. в облдержадміністрації з врученням нагород та грошових премій та о 14.00 год. біля пам’ятника Івану Богуну мітингом-реквіємом та посвятою молоді в козаки.

Під час засідання оргкомітету заступник голови ОДА Любов Спірідонова відзначила, що 2012 рік для Вінниччини став особливим роком козацької звитяги.

«Цього року ми відзначили 650 років Битви на Синіх Водах та 360 років Батізькій битві, а завершальним етапом має стати відзначення на високому рівні Дня українського козацтва» - зазначила Любов Спірідонова.