Вінничанин втопився у вигрібній ямі

9 жовтня о 14:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що о 11:30 у вигрібній ямі одного з місцевих товариств без ознак насильницької смерті було знайдено тіло 54-річного місцевого жителя.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередніми даними, чоловік втопився з власної необережності.

Подробиці з’ясовують правоохоронці.