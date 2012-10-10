Вінничанин втопився у вигрібній ямі
11:00, 10 жовтня 2012Вінниця
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Через необережність
9 жовтня о 14:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що о 11:30 у вигрібній ямі одного з місцевих товариств без ознак насильницької смерті було знайдено тіло 54-річного місцевого жителя.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
За попередніми даними, чоловік втопився з власної необережності.
Подробиці з’ясовують правоохоронці.
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