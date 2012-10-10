Жмеринчанам роздають «партійні» зошити в обмін на телефончик

11:20, 10 жовтня 2012
Вінниця
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Та паспортні дані

7 жовтня 2012 року у місті Жмеринка Вінницької області Партія регіонів безкоштовно роздавала виборцям шкільні набори із власною символікою, водночас фіксуючи паспортні дані людей, які отримали такі презенти.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації  ВО "Свобода".

Цей факт націоналістами було зафіксовано на площі перед Будинком залізничника, де в агітнаметах перехожим безкоштовно роздавали шкільні набори з лінійками та олівцями, на які нанесено символіку Партії регіонів. Водночас агітатори фіксували паспортні й контактні телефони людини, яка отримала такий набір.

"Свобода", як йдеться у повідомленні,  звернулась до правоохоронців із закликом увагу на факт порушення виборчого законодавства.

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